La Toscana è il mio amore avrò casa qui | la star globale stregata da colline e buon vino

La Toscana conquista ancora una volta i cuori delle stelle! A Montalcino, la festa di compleanno di una celebre star ha attirato nomi illustri, come Jimmy Butler, simbolo della NBA. Questo evento non è solo un momento di celebrazione, ma testimonia come il nostro Bel Paese stia diventando il rifugio preferito delle celebrità in cerca di autenticità e bellezza. Il vino e le colline toscane continuano a incantare il mondo!

Montalcino (Siena), 30 maggio 2025 – La festa per i suoi quarant’anni a Montalcino ha portato un pezzo dello star sistem degli Stati Uniti in Toscana. Con invitati eccellenti, tra cui Jimmy Butler, ex giocatore del basket Nba, volto nel recente passato dei Chicago Bulls e adesso ai Golden State Warriors. Una festa in grande, in cui il festeggiato si è mostrato perfettamente a suo agio tra le colline toscane. Il suo nome d’arte è J Balvin e forse a una fascia ampia di pubblico può non dire niente. Ma lui è uno degli artisti più famosi del mondo latinoamericano. Un cantautore di origini colombiane che ha sfondato anche negli Usa, con collaborazioni di prestigio con molti artisti di grido. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Toscana è il mio amore, avrò casa qui”: la star globale stregata da colline e buon vino

