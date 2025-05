La terra trema nella notte sei scosse avvertite anche in Ciociaria

Nella notte, la terra ha tremato in Abruzzo, e le scosse si sono fatte sentire fino alla Ciociaria, un segnale inquietante di un fenomeno naturale che continua a coinvolgere l'Italia. Sei scosse registrate in poche ore mettono in luce la vulnerabilità del nostro territorio. Con i cambiamenti climatici e l’aumento dell’attenzione verso la sicurezza sismica, è fondamentale riflettere su come affrontare queste sfide!

Serie di scosse nella notte in Abruzzo ma ai confini con la provincia di Frosinone, scosse che sono state avvertite anche nella valle di Comino e nel sorano. Secondo quanto riportato dal sito del'INGV tra l'1 e 51 e le 3 e 36 della notte scorsa sono state ben 6 le scosse con magnitudo da 2.9.

