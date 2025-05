La Terra avvolta da vento solare che soffia a 25 milioni di km h | tempeste geomagnetiche per giorni

Il vento solare sta agitando il nostro pianeta come mai prima d'ora, con raffiche che raggiungono i 25 milioni di km/h! Questo fenomeno non è solo spettacolare, ma può influenzare anche le tecnologie quotidiane, dai satelliti ai sistemi di navigazione. Con l'allerta della NOAA per nuove tempeste geomagnetiche nei prossimi giorni, è il momento di rimanere sintonizzati: il cielo potrebbe riservarci sorprese straordinarie!

La CIR che ha innescato la forte tempesta solare del 29 maggio continua a premere sul campo magnetico della Terra, con vento solare che soffia a velocità spaventose. La NOAA ha diramato l'allerta per possibili tempeste geomagnetiche anche nei prossimi giorni.

Ecco la tempesta solare più estrema che ha colpito la Terra: è stato un fenomeno spaventoso

Un evento straordinario ha svelato la tempesta solare più intensa mai registrata, risultando 500 volte più forte della già potente tempesta geomagnetica del 2005.

