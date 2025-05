La storia di Alaa al Najjar che ha perso nove figli | Il mondo si ribelli per salvare i bambini di Gaza

La storia di Alaa Al Najjar, che ha perso nove figli in un conflitto senza fine, scuote le coscienze e ci invita a riflettere sulla drammatica situazione a Gaza. Le sue parole strazianti, in cui descrive l’orrore della guerra e la perdita incommensurabile, risuonano come un grido d’allerta. In un’epoca in cui i diritti dei bambini dovrebbero essere al centro dell’agenda globale, è fondamentale non dimenticare le voci di chi soffre.

«Ho visto la mia casa a terra e i miei figli martirizzati, carbonizzati, irriconoscibili. Ho identificato solo il mio piccolo Rival, di 4 anni». La dottoressa Alaa al-Najjar racconta così la strage della sua famiglia avvenuta il 23 maggio scorso. Tutto inizia alle 2 del pomeriggio, mentre lei è in turno nel reparto di pediatria del Nasser Hospital di Khan Younis. Qualche minuto prima aveva ricevuto la notizia di un bombardamento israeliano a meno di un chilometro. Si parlava di una palazzina colpita davanti al benzinaio Fares. Vicino casa sua. E invece era proprio la sua. La strage dei bambini a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La storia di Alaa al Najjar, che ha perso nove figli: «Il mondo si ribelli per salvare i bambini di Gaza»

Gaza, una madre perde nove figli sotto le bombe: il dramma della dottoressa Alaa al-Najjar

In un terribile dramma a Gaza, un attacco aereo israeliano ha ucciso nove dei dieci figli della dottoressa Alaa Alnajjar, lasciando la famiglia devastata.

