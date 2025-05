La stoffa giusta in via Ghega la mostra di Rossana Ramani

Oggi, alle 18 in via Ghega 2/c, scopri la magia dell'arazzo con la mostra di Rossana Ramani. Le sue grandi tele intrecciate, cariche di colori vibranti, ci invitano a riflettere sull'importanza di "dipingere" la quotidianità. In un mondo sempre più frenetico, l'arte diventa un rifugio e un mezzo per riscoprire la bellezza nei dettagli. Non perdere l'occasione di immergerti in questa esperienza unica!

