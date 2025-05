La stilista Chiuri divorzia da Dior

Maria Grazia Chiuri dice addio a Dior, segnando la fine di un’era nella moda. La prima donna a dirigere la maison francese ha saputo reinventare il concetto di alta moda con audacia e grazia. Questo divorzio non è solo una chiusura, ma l'inizio di nuove avventure per la stilista, in un contesto dove il femminile sta conquistando sempre più spazio. Quale sarà il suo prossimo capitolo? La curiosità cresce!

Maria Grazia Chiuri lascia Dior. Dopo anni di successi, sfilate memorabili e un'identità ben riconoscibile, la prima donna a guidare l'alta moda della maison francese chiude un capitolo importante della sua carriera. Un divorzio che arriva con la compostezza di chi sa di aver lasciato il segno, ma anche con la curiosità di chi si

Da Villa Reale alla maison Dior. Mimì Pecci Blunt ispira la collezione firmata Chiuri

Scopri come Mimì Pecci Blunt, donna di grande raffinatezza e cultura, ispira la collezione firmata Chiuri di Dior, un omaggio alla sua storica eleganza e al suo ruolo di mecenate nella Villa Reale di Marlia.

