La solidarietà passa anche da Tiktok | giovane pescarese distribuisce pizzette ai senzatetto del centro

La solidarietà si fa strada anche sui social! Leonardo Begani, giovane tiktoker di Pescara, ha deciso di unire il suo talento per la comunicazione con un gesto concreto: ha distribuito pizzette ai senzatetto del centro. Un'iniziativa che non solo riempie gli stomaci, ma risveglia le coscienze. In un’era in cui il digitale può diventare un potente alleato, la sua azione ricorda che ogni follower può diventare un sostenitore del cambiamento.

Il giovane Tiktoker pescarese Leonardo Begani, che attraverso la sua pagina Tiktok filma la sua città in modo ironico e promozionale, in collaborazione con Ciferni (viale Bovio), ha messo in atto un’iniziativa solidale; postandola ovviamente sul suo canale social. Ha infatti distribuito negli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La solidarietà passa anche da Tiktok: giovane pescarese distribuisce pizzette ai senzatetto del centro

