La Robur Siena ha finalmente trovato il suo condottiero: Tommaso Bellazzini. Con la nuova stagione di Serie D alle porte, l'ex allenatore del Ghiviborgo porta con sé un carico di aspettative e ambizioni. La scelta rappresenta un passo cruciale non solo per il club, ma anche per il rinascente entusiasmo del calcio senese, sempre più al centro di un dibattito sul futuro degli sport locali. Riuscirà Bellazzini a riportare la Robur ai fasti di un tempo?

Il Siena ha preso la sua decisione: sarà Tommaso Bellazzini (foto) a guidare la prima squadra bianconera nel campionato di Serie D 20252026. Da giorni il profilo dell’allenatore ex Ghiviborgo sembrava quello prescelto dalla società, nel ventaglio dei cinque-sei nomi attenzionati, andati mano a mano scemando. Ieri, dopo la separazione formale del mister dal club lucchese, è arrivata l’ufficialità. "La società Siena Fc è lieta di comunicare che a partire da martedì 1 luglio, data che di fatto segnerà l’inizio della nuova stagione – si legge nella nota – la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Tommaso Bellazzini, che si legherà ai colori bianconeri per le prossime due stagioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La società ha scelto mister Bellazzini. Ora la Robur ha il suo condottiero

