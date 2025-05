La Siria e la caduta di Assad | il ruolo cruciale e nascosto della guerra cyber

La caduta di Bashar al-Assad segna un punto di svolta cruciale non solo per la Siria, ma per l'intero Medio Oriente. Un elemento sorprendente è il ruolo sottovalutato della guerra cyber, che ha minato le basi del regime prima della sua caduta. In un'era in cui le informazioni possono abbattere imperi, la storia di Ahmed Husayn al-Sharaa rappresenta una nuova sfida per la geopolitica globale. Scopri come il cyberspazio sta cambiando le sorti delle nazioni!

La repentina caduta del regime di Bashar al-Assad, culminata con la perdita di Damasco l’8 dicembre 2024 e l’ascesa Ahmed Husayn al-Sharaa, meglio noto come Abu Muhammad Al Jolani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), rappresenta uno degli eventi piĂą significativi della storia recente della Siria. Un’inchiesta condotta da Newlines Magazine getta luce su un aspetto meno visibile e conosciuto della fine di Assad: una sofisticata operazione di guerra cibernetica che ha sfruttato la vulnerabilitĂ di un esercito giĂ indebolito da anni di conflitto, crisi economica e morale. La narrazione tradizionale di una sconfitta militare dovuta a un attacco dell’opposizione a Aleppo non basta a spiegare l’improvvisa dissoluzione dell’esercito siriano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Siria e la caduta di Assad: il ruolo cruciale e nascosto della guerra cyber

