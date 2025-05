La sindrome di Sailor Moon tutte le date e i luoghi dello spettacolo

Scopri la magia de "La sindrome di Sailor Moon", uno spettacolo che cattura le sfide e i sogni dei giovani d'oggi. Marco, Matteo e Luca ci guidano in un viaggio tra amori impossibili e ambizioni frenetiche, rispecchiando il crescente desiderio di autenticità nella nostra vita quotidiana. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica, che parla a tutti noi! Segna le date: l'avventura sta per iniziare!

"La sindrome di Sailor Moon". Marco è un giovane medico, un orsacchiotto pulcioso tutto dedito alla sua professione e al grande amore (infelice) della sua vita. Matteo è costantemente in corsa, tra casa (dove lo aspetta il marito Giovanni) e i mille impegni, reali o presunti. Luca è una.

Lo spettacolo torna per la stagione 2024/2025 in un'edizione del tutto inedita. Sarà presentato in anteprima in occasione del Pride Month 2025 e sono in programma diverse date e location: 25 giugno ...

