La sesta puntata del podcast che racconta Altiero Spinelli e l’Europa

Nella sesta puntata del nostro podcast, scopriamo come Altiero Spinelli, figura cardine dell’Europa moderna, affrontò le sfide e le delusioni nel suo ruolo di Commissario europeo. Un viaggio tra riforme audaci e ostacoli politici, che riflette le tensioni attuali nell'Unione Europea. La sua visione di un'Europa unita è più rilevante che mai: quanto siamo pronti a raccogliere il suo testimone? Un episodio da non perdere!

Altiero Spinelli, dopo una lunga attesa, viene chiamato dalla politica italiana ad assumere un ruolo centrale nello scacchiere europeo. Verrà nominato nel 1970 Commissario europeo per l’industria, la tecnologia e la ricerca. Un’esperienza che se da un lato lo renderà protagonista di una stagione di riforme e di protagonismo, dall’altra lo deluderà per l’incapacità dei suoi colleghi di far crescere il peso politico dell’Unione europea. La sesta puntata di “Ulisse. Altiero Spinelli, vita e battaglie”, un podcast di Massimiliano Coccia con lo storico Piero Graglia (biografo di Spinelli) prodotto da Linkiesta e Fandango, è disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme d’ascolto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La sesta puntata del podcast che racconta Altiero Spinelli e l’Europa

Il Mfe ricorda la figura di Altiero Spinelli: "Pioniere dell'integrazione europea"

Il MFE ricorda Altiero Spinelli, pioniere dell'integrazione europea, a quasi 40 anni dalla sua morte.

