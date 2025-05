La segnalazione di un lettore | Pericoli per i ciclisti sul ponte d' Annunzio con il restringimento della carreggiata per lavori

ciclisti, creando una situazione di rischio evidente. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla sicurezza stradale per i ciclisti, sempre più in aumento nelle nostre città. È fondamentale che le amministrazioni progettino spazi adeguati per tutti gli utenti della strada. La sicurezza non dovrebbe essere un’opzione, ma un diritto! Come possiamo garantire un futuro senza incidenti?

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare i problemi per chi percorre il ponte d'Annunzio in bici, con i lavori in corso che hanno ristretto le corsie: "Hanno ridotto un lato della strada a una corsia stretta che autobus, auto e ciclisti devono condividere. Non c'è abbastanza spazio per i.

La segnalazione di un lettore: "Pericoli per i ciclisti sul ponte d'Annunzio con il restringimento della carreggiata per lavori"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare i problemi per chi percorre il ponte d'Annunzio in bici, con i lavori in corso che hanno ristretto le corsie:

