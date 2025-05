la scomparsa di denisa la testimone terrorizzata ha lasciato l italia il nodo telecamere

...escort, un tema spesso trascurato dai media. La scomparsa di Denisa Maria Adas riporta alla luce la questione della sicurezza e della visibilità delle donne vulnerabili, mettendo in discussione l'efficacia dei sistemi di sorveglianza. La testimone, spaventata, ha lasciato l'Italia, rivelando il clima di paura che circonda questi casi. Le telecamere potrebbero nascondere verità inquietanti: cosa si cela dietro questo mistero?

Le indagini sulla sparizione di Denisa Maria Adas, la escort rumena di 30 anni sparita nella notte tra il 15 e il 16 maggio dal residence Ferrucci, sono ad un punto cruciale e delicato per gli investigatori, coordinati dal procuratore Luca Tescaroli, impegnati a risolvere un giallo partito un po’ in sordina, complice il fatto che si trattava di una maggiorenne, libera di decidere per un allontanamento volontario. Il nodo videosorveglianza Il punto delicato dell’indagine è un nodo che in parte anche gli occhi della videosorveglianza pubblica potrebbero aiutare a sciogliere. Ma quelle immagini, richieste al Comune di Prato, che detiene la gestione del sistema di videosorveglianza, con un provvedimento a firma del procuratore Tescaroli, tardano ad arrivare nelle mani degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it