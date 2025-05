La scia di sangue nei penitenziari italiani non si ferma Detenuto 43enne si suicida nel carcere Pagliarelli | è il 34esimo caso da inizio anno

Il dramma nelle carceri italiane continua a colpire: un detenuto di 43 anni si suicida nel carcere Pagliarelli, segnando il 34esimo caso dall'inizio dell'anno. Un trend inquietante che mette in luce il sovraffollamento e le gravi carenze del sistema penitenziario. Questi eventi drammatici, spesso trascurati dai media, invitano a riflettere su una realtà che interroga la nostra società: come possiamo garantire dignità e sicurezza anche a chi è recluso

Sembra incredibile, ma nulla sembra in grado di fermare la scia di sangue nei penitenziari italiani, causata dal sovraffollamento e dalle numerose criticità del sistema carcerario. Come accade troppo spesso, e nel silenzio generale dei media, un altro detenuto si è tolto la vita. L’ultimo episodio è avvenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove un uomo di 43 anni si è impiccato mentre si trovava nel reparto protetto, riservato ai detenuti con problemi di tossicodipendenza. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente nel tentativo di rianimarlo, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. L’uomo, recluso per reati legati allo spaccio di droga e alla rapina, sarebbe uscito di prigione entro un anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La scia di sangue nei penitenziari italiani non si ferma. Detenuto 43enne si suicida nel carcere Pagliarelli: è il 34esimo caso da inizio anno

