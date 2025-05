La scelta di Gianmarco Steri stasera in prima serata | c’è già la prima foto di coppia del tronista

Stasera, su Canale 5, il momento tanto atteso: Gianmarco Steri farà la sua scelta! Ma le anticipazioni non si fermano qui: già circolano foto di coppia che accendono la curiosità dei fan. Questo evento si colloca nel contesto di un trend crescente, dove l'amore viene celebrato e condiviso sui social in tempo reale. Chi sarà la fortunata? Non perdere il finale! Scopri di più e lasciati sorprendere.

Questa sera in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri ma girano già foto di coppia per il tronista e la sua scelta. Spoiler alert: immagini e nome della scelta al fondo del pezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La scelta di Gianmarco Steri stasera in prima serata: c’è già la prima foto di coppia del tronista

“Uomini e Donne”, Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.

Secondo msn.com: (Adnkronos) - La scelta finale di Gianmarco Steri andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5. Cresce l'attesa per scoprire quale corteggiatrice, tra Nadia e Cristina, Gianmarco ha scelt ...

Da msn.com: Cambio di programma per Canale 5: l'ultima puntata di "Uomini e donne", il programma targato Mediaset condotto da Maria De Filippi, andrà in onda venerdì 30 maggio ...

Uomini e donne stasera, venerdì 30 maggio 2025, su Canale 5 in prima serata.