La scelta del nuovo tecnico Il ventaglio dei candidati per la panchina si allarga

L'Empoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, dopo il deludente ritorno in Serie B. Con una rosa di candidati in crescita per la panchina, il presidente Corsi sta cercando il condottiero giusto per risollevare le sorti della squadra. In un contesto calcistico italiano in continua evoluzione, la scelta del nuovo tecnico potrebbe rivelarsi cruciale. Chi avrĂ la visione per riportare l'Empoli tra i grandi? Rimanete sintonizzati!

di Simone Cioni EMPOLI All’indomani della sconfitta con l’Hellas Verona, costata il ritorno in B dopo quattro campionati consecutivi in A come mai successo prima, il presidente Fabrizio Corsi aveva individuato questa settimana come quella chiave per sapere chi guiderĂ la squadra nella prossima stagione cadetta. D’Aversa avrebbe per la veritĂ un altro anno di contratto, a ingaggio ridotto come pattuito giĂ al momento della firma qualora fosse appunto arrivata la retrocessione, ma la conferma del tecnico abruzzese è altamente improbabile. Anche solo per una questione di entusiasmo e di argomenti forti da riproporre all’inizio del ritiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La scelta del nuovo tecnico. Il ventaglio dei candidati per la panchina si allarga

Tonali Juventus prima scelta a centrocampo, ma spunta un’alternativa più economica in caso di fumata nera. Il nuovo obiettivo

La Juventus punta Tonali come prima scelta a centrocampo, ma nel caso di un’eventuale fumata nera emerge un’alternativa più economica.

Cerca Video su questo argomento: Scelta Nuovo Tecnico Ventaglio Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Massese: Gerini pianifica il futuro tra mercato e scelta del nuovo allenatore; Massese: Gerini pianifica il futuro tra mercato e scelta del nuovo allenatore; Il Gubbio è ancora in stand-by. Prima scelta il direttore sportivo. 🔗Cosa riportano altre fonti

La scelta del nuovo tecnico. Il ventaglio dei candidati per la panchina si allarga

Segnala msn.com: D’Aversa, per la verità, avrebbe un altro anno di contratto a ingaggio ridotto. Ma intanto spuntano i nomi di Guido Pagliuca, Antonio Calabro e Fabio Caserta . .

Palermo: la scelta del nuovo tecnico tra Vanoli, Inzaghi e Gilardino

Da livesicilia.it: Tra i candidati principali per la panchina del Palermo resta Alberto Gilardino. L’ex attaccante, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2015-2016 contribuendo alla salvezza in Serie A con 10 ...

Ranieri: “Il nuovo tecnico sarà una scelta valida. Date fiducia alla Roma”. E su Gasperini…

Segnala msn.com: ROMA - Claudio Ranieri torna a parlare del futuro allenatore della Roma. L’ex tecnico giallorosso questo pomeriggio è stato accolto in pompa magna dal sindaco Gualtieri per ricevere il “Premio ...