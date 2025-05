La Sant' Anna ottiene un finanziamento dall’Unione Europea per due progetti

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa si distingue ancora una volta, conquistando un finanziamento dell'Unione Europea per due innovativi progetti. Questo riconoscimento non solo evidenzia l'eccellenza della ricerca italiana, ma si inserisce in un contesto europeo che punta a formare e valorizzare i giovani talenti. Un passo concreto verso un futuro più sostenibile e all'avanguardia, dove la scienza e l'innovazione sono protagoniste indiscusse. Non perdere l'occasione di scoprire come questi progetti potreb

Pisa, 30 maggio 2025 - Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno ricevuto un prestigioso finanziamento nell’ambito del programma "Young Researchers 2024 - MSCA", finanziato dall’Unione Europea (piano Next Generation UE) e promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con risorse riservate ai vincitori di Marie Sklodowska-Curie Actions Individual e Postdoctoral Fellowship. I due progetti sono HAND2, coordinato da Enzo Mastinu, ricercatore presso l’Istituto di BioRobotica, e LEAD, coordinato da Maria Rosa De Giacomo, ricercatrice presso il Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sant'Anna ottiene un finanziamento dall’Unione Europea per due progetti

Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna ottengono un finanziamento dall’Unione Europea

Due progetti innovativi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno conquistato un importante finanziamento dall'Unione Europea, nell'ambito del programma 'Young Researchers 2024 - MSCA'.

Cerca Video su questo argomento: Sant Anna Ottiene Finanziamento Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Carini, democrazia partecipata: pubblicato l’avviso sul sito web del comune. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Sant'Anna ottiene un finanziamento dall’Unione Europea per due progetti

Come scrive lanazione.it: HAND2 mira allo sviluppo di una protesi in grado di gestire intuitivamente l’interazione persona-oggetto mentre LEAD affronta l’impatto delle donne manager sulla performance sostenibile delle imprese ...

RICERCA, A PROGETTI SCUOLA SANT’ANNA FINANZIAMENTO DA UNIONE EUROPEA

Si legge su 9colonne.it: Pisa, 30 mag - Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno ricevuto un prestigioso finanziamento nell’ambito del programma "Young Researchers 2024 - MSCA", finanziato dall’Unione Europ ...

RICERCA, FINANZIAMENTO DALL’UE A DUE PROGETTI DELLA SANT’ANNA DI PISA

Da 9colonne.it: Roma, 30 mag - Due progetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno ricevuto un prestigioso finanziamento nell’ambito del programma "Young Researchers 2024 - MSCA", finanziato dall’Unione Europ ...