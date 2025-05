La salvezza del Lecce è soprattutto un successo aziendale

Il Lecce celebra una storica vittoria all’Olimpico, segnando un traguardo senza precedenti: la quarta stagione consecutiva in Serie A. Questo successo non è solo sportivo, ma un esempio lampante di come una solida strategia aziendale possa trasformare una squadra. In un calcio sempre più mercificato, il Lecce dimostra che la passione e la pianificazione possono fare la differenza. Pronti a sognare in grande? La salvezza è solo l'inizio!

Con la vittoria dell’Olimpico contro la Lazio, il Lecce ha scritto una nuova pagina della sua storia. I numeri parlano chiaro: per la compagine salentina la prossima stagione sarà la quarta consecutiva giocata in Serie A, traguardo mai raggiunto prima d'ora. Un risultato frutto di un enorme lavoro a 360° da parte della società guidata dal presidente Saverio Sticchi Damiani, protagonista di una crescita continua che promette di non arrestarsi nel futuro prossimo. Non sono solo i numeri strettamente di campo a lanciare il Lecce in una nuova dimensione: anche gli indicatori economici sorridono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La salvezza del Lecce è soprattutto un successo aziendale

