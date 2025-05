La Salute Vien Mangiando – Un piatto gustoso e leggero con le alici

Scopri il segreto di una dieta sana e gustosa con la nuova ricetta di Rosanna Lambertucci: alici e patate, un piatto leggero che celebra il pesce azzurro! Sempre più persone riscoprono l’importanza del pesce nella loro alimentazione, non solo per il sapore, ma anche per i suoi benefici nutrizionali. Unisciti a questo trend e porta in tavola il benessere senza rinunciare al gusto!

ROMA (ITALPRESS) – Una ricetta a base di alici e patate per ricordare quanto sia importante il pesce azzurro per una corretta alimentazione. La propone Rosanna Lambertucci nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando. satazn Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - La Salute Vien Mangiando – Un piatto gustoso e leggero con le alici

La Salute Vien Mangiando – Una ricetta contro le gambe gonfie

La salute viene dalla tavola: una corretta idratazione e una dieta equilibrata sono fondamentali per migliorare la circolazione.