La Russia ha usato il nuovo drone Dan-M contro Odessa Esperto | Riconvertono i jet bersaglio dell’aviazione in UAV d’attacco

Mentre le parole di pace si intrecciano con la realtà della guerra, il nuovo drone russo Dan-M segna un passo inquietante nell'escalation del conflitto. Utilizzato per la prima volta contro Odessa, questo UAV rappresenta il trend crescente di militarizzazione tecnologica nel conflitto ucraino. La riconversione dei jet in droni d'attacco dimostra come la guerra moderna possa evolversi rapidamente, lasciando tutti con il fiato sospeso. Che ne sarà della diplomazia?

Roma, 30 maggio 2025 - Mentre Vladimir Putin parla di negoziati per una tregua con l'Ucraina, le sue forze armate sfoderano un nuovo letale drone, il Dan-M, scagliato contro le città nemiche la mattina del 29 maggio per la prima volta. Il nuovo mezzo UAV d'attacco è partito da un gruppo dell'esercito russo che opera in Crimea ed è stato intercettato grazie a un sistema missilistico di difesa mobile ucraino (Le forze di Kiev non rendono noto quanti ne sono passati), precipitando nel Mar Nero. Russia, ex comandante dei bombardamenti su Mariupol salta in aria. L’ombra degli 007 di Kiev sull’attentato Diverse testate specialistiche, tra cui pravda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russia ha usato il nuovo drone Dan-M contro Odessa. Esperto: “Riconvertono i jet bersaglio dell’aviazione in UAV d’attacco”

Cerca Video su questo argomento: Russia Ha Usato Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mosca: Nessuna proposta dal Vaticano. Putin visita il Kursk riconquistato - Cnn: Kiev ha intercettato trasmissioni radio russe che confermano l'esecuzione di soldati ucraini; La Russia non aveva ancora fatto un attacco aereo così vasto sull’Ucraina; Sanzioni contro la Russia, il guanto di velluto europeo; Russia, pioggia di fuoco e strage a Kiev: quali armi ha usato Putin | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nuove sanzioni Ue alla Russia su componenti, viti e alluminio

Scrive quifinanza.it: Sono state approvate dall’Unione Europea un pacchetto di sanzioni, il diciassettessimo, alla Russia. Le entità sanzionate e i beni soggetti a restrizioni all’esportazione ...

Russia, nuove sanzioni. Chi compra il gas russo e quali introiti ha Mosca dall'energia

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, nuove sanzioni. Chi compra il gas russo e quali introiti ha Mosca dall'energia ...

Cos'è l'Oreshnik, il nuovo missile balistico ipersonico usato dalla Russia su Dnipro

Secondo rainews.it: Gli Usa avvertiti 30 minuti prima di lancio missile tramite modalità di "comunicazione costante" sulle armi nucleari La Russia ha avvisato gli Stati Uniti 30 minuti prima del lancio del nuovo ...