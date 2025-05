La Russa ai cronisti | Niente domande parlo io Poi scherza | Rischio fascismo col dl Sicurezza? Sì sicuramente

In un contesto politico sempre più polarizzato, le parole di Ignazio La Russa risuonano come un campanello d’allarme. Durante il convegno “La fine del sistema infinito”, il presidente del Senato non si tira indietro e ironizza sul “rischio fascismo” legato al decreto sicurezza. Un’affermazione che mette in luce la crescente tensione tra governo e opposizione, invitando a riflettere sulla direzione che sta prendendo il nostro Paese. L’ironia, però, può nascondere verità inquietanti

Ospite del convegno La fine del sistema infinito, il sistema carcerario al Centro Congressi Fondazione Cariplo, il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta con sarcasmo “il rischio fascismo” evocato dalle opposizioni rispetto al decreto sicurezza: “Ho sentito, c’entra sicuramente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Russa ai cronisti: “Niente domande, parlo io”. Poi scherza: “Rischio fascismo col dl Sicurezza? Sì, sicuramente”

