La Roma-Viterbo tra passato e futuro | torna il capotreno e debutta forse l’intelligenza artificiale

La ferrovia Roma-Viterbo si prepara a scrivere un nuovo capitolo, unendo tradizione e innovazione. Con il ritorno del capotreno e l'arrivo dell'intelligenza artificiale, il viaggio verso il futuro del trasporto pubblico è in pieno svolgimento. Questo cambiamento non solo migliora la sicurezza e l'efficienza, ma riflette anche una crescente attenzione verso i pendolari e le loro esigenze. Scopri come queste novità potrebbero rivoluzionare la tua quotidianità!

La pagina Facebook "Comitato Pendolari Ferrovia RomaNord" ha fatto sapere nelle ultime ore quali siano le ultime novità riguardo questa linea di trasporto. Lo stesso Comitato, infatti, è stato ricevuto presso l'assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, alla presenza anche del nuovo Direttore.

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma

Il Milan affronta nuove sfide in vista della partita contro la Roma, con Chukwueze fermo ai box e problemi anche per Bondo.

