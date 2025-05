La rinascita del parco urbano | Siamo in fase di progettazione Vogliamo renderlo più moderno

La rinascita del Parco Urbano Franco Agosto è in corso! Con i suoi 26 ettari, questo polmone verde rappresenta un rifugio prezioso per i forlivesi, colpiti ma mai domi dall’alluvione del 2023. L’innovazione si unisce alla tradizione: il progetto di modernizzazione promette spazi più fruibili e accoglienti. Scoprire come la natura e l’urbanistica possano convivere è un viaggio che coinvolge tutti noi. È tempo di tornare a vivere il par

Il parco urbano Franco Agosto, con i suoi 26 ettari, è la prima area verde in città per estensione ed è anche un luogo del cuore per tanti forlivesi che non hanno rinunciato a frequentarlo nemmeno dopo che l’alluvione del 2023 l’ha drammaticamente segnato. Oggi la natura ha fatto il suo corso, le alberature hanno resistito al fango e l’erba è tornata a crescere, così molti forlivesi sono tornati a utilizzarlo. Eppure, nonostante questo, ancora tanto resta da fare, infatti i lavori sono ancora in fase di progettazione. In questo quadro, voluto dal Comitato Vittime del Fango, è stato organizzato mercoledì un incontro all’interno del dipartimento di Sociologia del Campus di Forlì, moderato dal docente Gabriele Manella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rinascita del parco urbano: "Siamo in fase di progettazione. Vogliamo renderlo più moderno"

Due anni fa l'alluvione, Forlì non dimentica: cerimonia al monumento del ricordo, messa col vescovo ed evento al parco urbano

Due anni dopo l'alluvione che devastò Forlì, la città commemora le vittime con una cerimonia al monumento del ricordo, una messa presieduta dal vescovo e un evento al parco urbano.

