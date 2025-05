La ricercatrice Emilia Ruggiero | Fino al 40% di tutti i tumori può essere prevenuto anche attraverso una sana alimentazione Sani comportamenti a tavola aiutano a prevenire le recidive e riducono il rischio di mortalità

La ricercatrice Emilia Ruggiero svela un dato sorprendente: fino al 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto grazie a una sana alimentazione. Un motivo in più per riflettere sulle nostre scelte a tavola! Lo studio italiano evidenzia il potere dell'olio d'oliva, alleato contro le neoplasie più aggressive al seno. Investire nella salute non è mai stato così gustoso e cruciale! La tua cucina potrebbe salvarti la vita.

Uno studio italiano ha provato come il consumo regolare di olio di oliva offra un potenziale effetto protettivo nei confronti delle forme più aggressive di neoplasie alla mammella.

