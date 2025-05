La relazione di Panetta Bankitalia i rischi della guerra dei dazi

Fabio Panetta di Bankitalia lancia un allarme: la guerra dei dazi minaccia non solo l'economia globale, ma anche la cooperazione tra nazioni. In un mondo sempre più interconnesso, è essenziale scegliere l'apertura e il dialogo. La sua chiamata all'azione sottolinea un punto cruciale: il futuro richiede coraggio, non barriere. Riflessioni che si inseriscono nel dibattito attuale su come costruire un'economia sostenibile e collaborativa per tutti.

"Dobbiamo continuare a scegliere la cooperazione anziché il conflitto, l'apertura anziché le barriere, il coraggio e non l'esitazione, perché il futuro che stiamo costruendo non richiede niente di meno": poco meno di un mese fa, chiudendo il suo intervento alla sessione d'apertura del Consiglio dei Governatori della Banca Asiatica di Sviluppo Fabio Panetta aveva scelto

