La regina della tavola Sostenibile e versatile

La patata, la regina della tavola sostenibile, conquista sempre più chef e famiglie. Con la sua umiltà e versatilità, si adatta a ogni piatto, dal più tradizionale al gourmet. In un'epoca in cui la ricerca di ingredienti locali e sostenibili è in crescita, la patata emerge come simbolo di innovazione culinaria. Scopri come questo tubero sorprendente può trasformare i tuoi pasti e ridurre l'impatto ambientale!

Una regina discreta della nostra tavola. Umile nelle origini, ma sorprendentemente versatile. Bollita, arrostita, fritta, schiacciata, ridotta in purea, cotta al forno o perfino fermentata, la patata è la base di piatti contadini e gourmet, di comfort food e alta cucina. Pochi altri ingredienti possono vantare un curriculum così ricco di trasformazioni. E a renderla imbattibile in termini di impatto ambientale sono il ridotto fabbisogno idrico e la bassa impronta di carbonio delle coltivazioni. Nutriente e saziante, la patata è una fonte preziosa di carboidrati complessi, vitamine del gruppo B, potassio e fibre, in particolare se consumata con la buccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La regina della tavola. Sostenibile e versatile

