La rapina il maresciallo e la carabiniera | tutto finto per derubare un’anziana Ma questa volta i truffatori non sono andati lontano

Un inganno che colpisce nel cuore della comunità: a Porto Mantovano, un'anziana è stata raggirata da falsi carabinieri che, con una scusa astuta, hanno cercato di derubarla. Questo episodio non è isolato; la pandemia ha amplificato le truffe agli anziani, rendendoli bersagli più vulnerabili. È fondamentale alzare la guardia e informare i più fragili: la prevenzione è l’arma migliore contro chi si nasconde dietro maschere ingannevoli.

Porto Mantovano (Mantova), 30 maggio 2025 – Le hanno bussato alla porta dicendole che c’era stata una rapina nella zona e che dovevano controllare se la refurtiva fosse finita a casa sua. Lei, 76 anni, sola in casa e confusa da quella voce telefonica autorevole che poco prima si era presentata come “il maresciallo dei Carabinieri”, ha creduto di fare la cosa giusta. Ha fatto entrare in casa una donna ben vestita, con modi rassicuranti, che si è presentata come l’incaricata dell’Arma. Invece era una truffatrice. In pochi minuti, la falsa carabiniera è riuscita a farsi consegnare contanti, circa 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rapina, il maresciallo e la carabiniera: tutto finto, per derubare un’anziana. Ma questa volta i truffatori non sono andati lontano

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi

Tre ragazzi sono stati arrestati per una rapina in casa avvenuta a Crevalcore lo scorso 24 febbraio. Armati di forbici e coltello, hanno minacciato la vittima in pieno giorno, costringendola a consegnare denaro con frasi intimidatorie.

La rapina, il maresciallo e la carabiniera: tutto finto, per derubare un’anziana. Ma questa volta i truffatori non sono andati lontano

Scrive ilgiorno.it: Una 76enne della provincia di Verona è rimasta vittima di un raggiro classico ma ancora efficace. I carabinieri di Porto Mantovano, quelli veri, hanno però rintracciato subito i malfattori – un uomo e ...

