Manca poco più di una settimana al voto per i referendum dell'8 e 9 giugno. La Rai è accusata di aver oscurato il tema, e i numeri sono chiari: dal 1° al 25 maggio, in media Rai 1, Rai 2 e Rai 3 messe insieme hanno citato il referendum per appena 36 minuti al giorno. Tra i leader politici Elly Schlein è stata la più presente. Giorgia Meloni è sparita del tutto: ha parlato per soli 15 secondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Rai ignora i referendum: sulle tre reti della tv pubblica se ne parla solo dodici minuti al giorno

Continua copertura informativa Rai su Referendum

Scrive rai.it: La Rai, nel rispetto del suo mandato di Servizio Pubblico radiotelevisivo, continua a dare conto in modo completo, obiettivo e imparziale dei temi referendari al centro delle consultazioni dell’8 e 9 ...

Referendum dell'8 e 9 giugno, Rai: "Continua la copertura informativa"

msn.com scrive: "Da lunedì 12 maggio 45 confronti televisivi e altrettanti radiofonici, su tutte le reti Rai, per fornire ai cittadini la massima informazione" ...