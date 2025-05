La pugliese Laura Ruggiero fra i 25 nuovi cavalieri del lavoro Nominati dal presidente della Repubblica

La Puglia festeggia un nuovo traguardo con Laura Ruggiero, nominata tra i 25 Cavalieri del Lavoro dal Presidente Mattarella! Questo riconoscimento non solo celebra l'eccellenza imprenditoriale italiana, ma sottolinea anche l'importanza crescente del Made in Italy nel panorama globale. Ruggiero si distingue per la sua innovazione e impegno, un esempio luminoso in un'epoca dove il talento locale può davvero fare la differenza. Un motivo in più per credere nel futuro!

Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: ANGELINI ROSSI Roberto – Terziario – Chimica – Estero BALLERIO Rinaldo – Terziario – Servizi Informatici – Lombardia BASILE Giuseppe – Industria – Siderurgica -Sicilia BENEDETTI Cesare – Industria – Farmaceutica – Veneto BERTELLI Patrizio – Industria – Moda e Abbigliamento – Toscana BRACCO Ezio – Industria – Impiantistica energia – Liguria CALTAGIRONE Francesco – Industria – Cementiera – Lazio CAMPAGNOLO Valentino –Industria – Componentistica – Veneto DESCALZI Claudio – Industria – Energia – Lazio DOLCE Alfonso – Industria – Moda e Abbigliamento – Lombardia DOSSI Alberto – Industria – Chimica – Lombardia FERRAGAMO Leonardo – Terziario – Settore alberghiero – Toscana FERRINO Anna Beatrice – Industria – Settore tessile – Piemonte MASTROBERARDINO Piero – Industria – Enologica – Campania MILLERI Francesco – Industria – Ottica – Lombardia MINOZZI Federica – Industria – Ceramica – Emilia-Romagna MORETTI Vittorio – Agricoltura – Viti-Vinicola – Sardegna NISSIM Marina – Commercio – Grande distribuzione – Lombardia PAONE Maria Giovanna – Industria – Alta Sartoria – Campania PAVIN Massimo – Industria – Materiali plastici – Veneto QUADALTI SENZANI Luisa – Industria – Meccanica – Emilia-Romagna RUBINI Giovanni – Terziario – Ingegneristica Costruzioni – Marche RUGGIERO Laura – Industria – Metalmeccanica – Puglia SCANNAPIECO Fulvio – Industria – Logistica aerospazio – Campania TOSTI Giuliano – Commercio – Prodotti veterinari – Marche L'articolo La pugliese Laura Ruggiero fra i 25 nuovi cavalieri del lavoro Nominati dal presidente della Repubblica proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - La pugliese Laura Ruggiero fra i 25 nuovi cavalieri del lavoro Nominati dal presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale il collega libanese, Joseph Aoun, il 17 maggio 2025.

