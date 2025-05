La prossima volta che prendi l’ascensore dovresti ripensarci | i benefici inaspettati di fare le scale

La prossima volta che ti trovi di fronte all'ascensore, pensa a quanto potrebbe offrirti una semplice rampa di scale. Non solo contribuisce a migliorare la tua forma fisica, ma recenti studi suggeriscono che fare le scale può potenziare anche la tua creatività e le prestazioni cognitive. In un mondo sempre più frenetico, riscoprire questo gesto quotidiano potrebbe essere la chiave per ottimizzare mente e corpo. Scopri come!

Fare le scale, anche poche rampe al giorno, potrebbe avere diversi benefici sulla salute. Non soltanto su quella fisica, ma alcuni studi suggerirebbero degli effetti benefici anche sulle prestazioni cognitive, perfino sulla creatività . 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La prossima volta che prendi l’ascensore dovresti ripensarci: i benefici inaspettati di fare le scale

Taglio del cuneo fiscale 2025, come cambiano bonus e detrazioni in busta paga. Cosa fare per gestire o rinunciare ai benefici fiscali. FAQ NoiPA

A partire da giugno 2025, la Legge di Bilancio ridefinisce il cuneo fiscale, apportando cambiamenti significativi per i lavoratori dipendenti, inclusi docenti e ATA.