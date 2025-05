La Promessa trame spagnole | arriva Gonzalo e per Vera sono guai

La tensione sale ne "La Promessa"! Con l'arrivo di Gonzalo, il passato di Vera torna a bussare alla sua porta, portando con sé una tempesta emotiva. Scopriremo come i legami familiari possano stravolgere le vite e quali segreti si nascondono dietro le mura della tenuta. Questo è solo l'inizio di un viaggio ricco di colpi di scena, che riflette il crescente interesse per storie che esplorano le relazioni interpersonali. Non perdere i prossimi episodi!

Ci saranno momenti di grande tensione per Vera nelle prossime puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli infatti, la domestica scoprirà che suo padre Gonzalo si appresta a raggiungere la tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole La Promessa: Gonzalo annuncia il suo arrivo. In passato Santos aveva voluto vendicarsi di Vera invitando sua madre a La Promessa. Per la finta domestica era stato un vero e proprio choc scoprire che – tra gli invitati di Margarita per il thè – c’era anche sua madre, la duchessa Amalia di Carrill. Ma ciò che le riserverà il destino la farà tremare ancora di più. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: arriva Gonzalo (e per Vera sono guai)

