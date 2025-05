La Promessa anticipazioni 31 maggio | Pelayo non riesce a perdonare Catalina Amalia esige i soldi rubati!

La tensione è alle stelle in "La Promessa"! Nella puntata di domani, Pelayo fatica a perdonare Catalina, mentre Amalia non si ferma e pretende i soldi rubati. Maria, ignara, scopre di essere la causa del naufragio del matrimonio tra Manuel e Jana. Un intreccio di emozioni che riflette il sempre più diffuso tema dei legami familiari fragili. Non perdere l'appuntamento su Rete 4 alle 19:40! La suspense è assicurata!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Maria scopre di aver innescato il fallimento del matrimonio di Manuel e Jana. La Promessa torna su Rete 4 domani, sabato 31 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Pelayo sono in crisi, Amalia e Vera si scontrano sui soldi rubati. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Dopo il matrimonio tra Margherita e il Conte De Ayala, il conte vorrebbe che Martina, figlia di Margherita, si trasferisse con loro nel suo palazzo, ma la ragazza ha intenzione di restare alla tenuta e chiede il permesso ai marchesi.

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025

Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

La Promessa: anticipazioni sabato 31 maggio! Pelayo non perdona Catalina

La Promessa anticipazioni 31 maggio: Pelayo non riesce a perdonare Catalina, Amalia esige i soldi rubati!

La promessa, anticipazioni 31 maggio: Curro rivela a Manuel la vera identità di Julia

