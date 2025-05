La prof di Martina Carbonaro | Come docente mi sento tradita da una società che non sa proteggere le sue ragazze

La tragica morte di Martina Carbonaro ha scosso l'Italia, mettendo in luce il grido d'allerta delle donne e la necessità di una società che protegga le sue ragazze. La docente Carla Caputo esprime un profondo dolore e un senso di tradimento: "Come docente mi sento tradita da una società che non sa proteggere le sue ragazze". Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di educare al rispetto e alla prevenzione della violenza di genere. È tempo di agire.

Tra coloro che hanno espresso il proprio dolore e sdegno per la morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, c’è anche la docente Carla Caputo, la professoressa della ragazza. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, l’insegnante ha scritto: “‘Prof. Carbonaro,no Carbonara. E dai Martina che fa’ a me piace la carbonara e tu sei bella e buona come un piatto di carbonara’. Così noi scherzavamo sempre. Non l’accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte. Porterò per sempre nel cuore il tuo volto, la tua voce, la tua presenza in aula. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La prof di Martina Carbonaro: “Come docente mi sento tradita da una società che non sa proteggere le sue ragazze”

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

