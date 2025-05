La Procura generale fa ricorso contro la semilibertà di Alberto Stasi la difesa | “Siamo tranquilli”

La questione di Alberto Stasi riaccende il dibattito su giustizia e reinserimento sociale, un tema sempre più attuale nel nostro paese. La Procura generale non si arrende, contestando la semilibertà concessa, mentre la difesa si mostra sicura. In un contesto in cui l’opinione pubblica è divisa, questo caso può influenzare le future decisioni giudiziarie. Quali sono i confini tra giustizia e redenzione? Scopri di più su questa vicenda intrigante.

La Procura generale ha fatto ricorso in Cassazione contro la semilibertà di Alberto Stasi, concessa le scorse settimane dal Tribunale di Sorveglianza, appellandosi (ancora) all'intervista rilasciata a Le Iene. La difesa a Fanpage.it: "Tutto è stato già ampiamente chiarito sia dal carcere che anche dal tribunale di sorveglianza".

Garlasco, la procura generale chiede la revoca della semilibertà di Stasi e ricorre in Cassazione

La richiesta della Procura generale di Milano di revocare la semilibertà di Alberto Stasi segna un ulteriore capitolo in una storia che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Cosa riportano altre fonti

