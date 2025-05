La procura di Milano chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi | Andò alle Iene senza permesso

La richiesta della procura di Milano di revocare la semilibertà per Alberto Stasi segna un momento cruciale nel panorama della giustizia italiana, dove i diritti e le responsabilità si intrecciano in modo complesso. La scelta di partecipare a "Le Iene" senza permesso solleva interrogativi sul rispetto delle regole da parte di chi sta scontando una condanna. Questo caso riaccende il dibattito su giustizia, media e socialità, invitando a riflettere sulle sfide del reinserimento.

La procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, l’allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere per l’omicidio della giovane. A quanto apprende l’Ansa, Il motivo dell’impugnazione sarebbe legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un’intervista al programma Le Iene durante un permesso per un ricongiungimento familiare. La vicenda, per il pg, avrebbe dovuto essere valutata diversamente dai giudici. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La procura di Milano chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi: «Andò alle Iene senza permesso»

Il caso urbanistica a Milano. Le famiglie “sospese” incontrano la Procura: soluzione vicina

A Milano, un incontro cruciale tra la Procura e il "Comitato famiglie sospese" segna un passo avanti nel complicato caso urbanistico della città.

Cerca Video su questo argomento: Procura Milano Chiede Revoca Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa chiede la revoca degli arresti domiciliari al Tribunale del Riesame di Milano; Pg Milano chiede revoca semi libertà per Stasi; Alla Gintoneria di Davide Lacerenza il core business erano le prostitute e il divertimento senza freni; Inchiesta corruzione a Vigevano, Ceffa al Riesame: chiesta la revoca dei domiciliari. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Procura chiede la revoca della semilibertà per Stasi: «Intervista a Le Iene non autorizzata»

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

La Procura generale chiede la revoca della semi libertà per Stasi: “Intervista non autorizzata”

Si legge su milano.repubblica.it: Il ricorso è stato presentato in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento deciso nelle scorse settimane dal tribunale di sorveglianza ...

La Procura chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi

Da gazzettadelsud.it: La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di ...