La Procura chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi

La richiesta di revoca della semilibertà per Alberto Stasi riaccende l'attenzione su uno dei casi di cronaca nera più controversi in Italia. Mentre il dibattito su giustizia e reinserimento sociale si intensifica, emerge un interrogativo cruciale: fino a che punto è possibile concedere seconde possibilità? L'esito di questa battaglia legale non solo influenzerà il destino di Stasi, ma potrebbe anche avere ripercussioni sul sistema giudiziario nazionale.

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. A quanto apprende l’ ANSA, il motivo dell’ impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Procura chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi

