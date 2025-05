La prima sindaca a Castione della Presolana Samantha Tagliaferri | Torneremo un comune forte

Un momento storico per Castione della Presolana: Samantha Tagliaferri è la prima sindaca donna del comune. Con un passato solido nell'urbanistica e una visione chiara, promette di rendere il paese più forte e unito. La sua elezione segna un passo importante verso la parità di genere nella politica locale, riflettendo un trend crescente in tutto il paese. Un cambiamento che potrebbe ispirare altre donne a prendere il comando!

Castione della Presolana (Bergamo) – Un cambiamento storico. Per la prima volta Castione della Presolana sarà guidato da una donna. Samantha Tagliaferri, 50 anni, sposata, due figli, geometra da quasi 30 anni responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Rovetta, è la nuova sindaca. La vittoria alle amministrative è stata netta in tutte e tre le sezioni elettorali. Candidata della civica “CambiAmo Castione“, con il 55,3% dei voti (1.199) ha avuto la meglio su Leonardo La Rosa, in campo con la civica “Castione - Comunità e Futuro“, che ha ottenuto il 44,7% (969 voti complessivi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it