La pordenonese Simonetta Solder alla Biennale teatro di Venezia

La pordenonese Simonetta Solder brilla alla Biennale Teatro di Venezia, affiancando il celebre Willem Defoe nel coinvolgente spettacolo "No Title". Un riconoscimento che celebra non solo il talento dell'attrice, ma anche il crescente valore del teatro italiano sulla scena internazionale. In un periodo in cui il palcoscenico torna a risplendere dopo anni di sfide, la sua partecipazione rappresenta un faro di speranza e rinascita culturale. Non perdere l’occasione di scoprire il suo viaggio artist

Pordenonese di origine e fiera di esserlo, l'attrice Simonetta Solder è assieme a Willem Defoe la protagonista di No Title, uno spettacolo allestito in occasione del 53 esimo Festival Internazionale del Teatro a Venezia. Simonetta Solder, attrice di teatro, cinema e televisione, traduttrice (e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - La pordenonese Simonetta Solder alla Biennale teatro di Venezia

