La polo che va nello spazio parla italiano

La polo che punta verso le stelle parla italiano! La sinergia tra il Gruppo Pattern e la designer Laura Theiss continua a scrivere pagine di innovazione, realizzando capi high-tech per l'ESA. Queste polo, pensate per supportare gli astronauti, rappresentano un eccellente esempio di come la moda possa sposarsi con la tecnologia. Un’occasione imperdibile per riscoprire il talento italiano nel panorama dell’alta tecnologia spaziale!

Continua la collaborazione tra il Gruppo Pattern- con Dyloan Bond Factory, azienda di Innovazione e Produzione di Capi Finiti e Prodotti Semi-Finiti del Gruppo - e la designer Laura Theiss per ESA (the European SpaceAgency). Per la seconda volta, l’azienda abruzzese con sede a Chieti ha infatti realizzato le polo high-tech che verranno utilizzate dagli astronauti di ESA per le prossime missioni nello spazio. Laura Theiss, che ha collaborato in passato con marchi del lusso, aveva progettato nel 2022 per la prima volta il capo per l’astronauta Matthias Maurer, che l’ha indossato per sei mesi nel corso della missione sulla stazione spaziale internazionale e che, ancora oggi, continua a indossare nel corso delle interviste. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La polo che va nello spazio parla italiano

