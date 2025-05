La Paddotta in un cortometraggio la storia di una zolla di terra e di radici che affondano nel Salento

Un cortometraggio che celebra le radici e le tradizioni del Salento. "La paddotta" racconta un rito familiare che si intreccia con la memoria e il legame con la terra, rivelando quanto sia importante preservare le nostre origini. La storia di una zolla di terra diventa simbolo di un amore eterno e di un patrimonio culturale da tramandare. Un viaggio che invita a riflettere sull'identità e sul valore delle piccole cose. Scopri come un gesto semplice può racchiudere un mondo intero!

“Tutto parte da un rito reale. Ogni estate, dopo la morte di mio padre nel 2010, ogni volta che tornavo nel Salento con la mia famiglia, prima di passare da casa di mia madre, passavo dalla nostra campagna. Mio figlio Niccolò prendeva un ramoscello d’ulivo e lo portava sulla tomba di nonno Nicola. Guai se oggi mio padre tornasse e vedesse i suoi ulivi ridotti in queste condizioni. Morirebbe una seconda volta”: così scrive Gino Martella, biologo e documentarista, regista del cortometraggio La Paddotta che stasera è tornato nella sua terra, al Castello di Tutino di Tricase. Il cortometraggio è stato selezionato da 24 festival ottenendo 9 premi, tra i quali il premio The Best Nature Film ricevuto nel maggio 2024 a Cannes dal Global Short Awards di New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Paddotta, in un cortometraggio la storia di una zolla di terra (e di radici che affondano nel Salento)

