La Ong Mediterranea Saving Humans rinviata a giudizio | è la prima volta

La notizia del rinvio a giudizio della ONG Mediterranea Saving Humans segna un punto di svolta nel dibattito sull'immigrazione in Italia. Questa è la prima volta che un'organizzazione di questo tipo affronta il tribunale, evidenziando tensioni crescenti tra solidarietà e legalità. Mentre il Mediterraneo continua a essere teatro di tragedie, la questione dei confini e della dignità umana si fa sempre più urgente. Resta da chiedersi: fino a dove possiamo spingerci in nome dei diritti?

Roma, 30 mag – La Sicilia ancora una volta agli onori della cronaca per la piaga dell’immigrazione clandestina, a causa degli innumerevoli sbarchi in qualsiasi periodo dell’anno, e con i diversi mezzi; come le tante, troppe, navi delle famigerate Ong che fanno spola tra Africa ed Europa “a caccia” di naufraghi da salvare. L’Ong Saving Humans rinviata a giudizio. Il loro “gioco” e il loro essere un assoluto fattore attrattivo, e dunque funzionale al business dell’accoglienza, è stato più e più volte smascherato ma sono sempre rimaste impunite. Ieri, però, al Tribunale di Ragusa è accaduta una cosa inedita con il Giudice delle Udienze Preliminari che ha mandato a processo per la prima volta In Italia 7 soggetti riconducibili a vario titolo alla Ong Mediterranea Saving Humans: il comandante Pietro Marrone, Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Idra Social Shipping, Giuseppe Caccia vicepresidente Cda della Idra e capo spedizione, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans, e tre componenti dell’equipaggio, il medico Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti e il tecnico a bordo, Georgios Apostolopoulos. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La Ong Mediterranea Saving Humans rinviata a giudizio: è la prima volta

