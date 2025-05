La nuvola di rosa il bicerin e altre cose kitsch da comprare a Torino | i consigli dell' Estetista Cinica

Questo weekend Torino si tinge di rosa con l’apertura di Veralab! E quale modo migliore per farvi perdonare dai vostri cari se non con un souvenir kitsch? Dalla nuvola di rosa al tradizionale bicerin, ogni acquisto racconta una storia. L'estetista cinica vi svela i segreti per portare a casa un pezzo della città. Pronte a scoprire le chicche che faranno invidia a tutti? Non lasciatevi sfuggire queste delizie!

"Ragazze, parliamoci chiaramente. Questo weekend voi venite a Torino per l'apertura di Veralab e poi vi dovete far perdonare del fatto che siete venute un po' a Torino, anch'io da mio marito. Io vi faccio vedere cosa potete portare a casa per farvi perdonare dalla vostra famiglia". Cristina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La nuvola di rosa, il bicerin e altre cose kitsch da comprare a Torino: i consigli dell'Estetista Cinica

