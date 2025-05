La Nuvola di Ghigo diventa gelato | la versione estiva del dolce del Natale torinese

La Nuvola di Ghigo, simbolo del Natale torinese, si trasforma in gelato per rinfrescare l'estate! Questo dolce iconico ha trovato la sua versione estiva, conquistando il cuore dei torinesi e dei turisti dal lancio del 25 maggio. In un periodo in cui la gastronomia innovativa è al centro dell'attenzione, non perdere l'occasione di assaporare questa delizia che unisce tradizione e freschezza. La magia di Ghigo continua!

La Nuvola di Ghigo vuole conquistare anche l'estate. Il dolce di Natale della storica pasticceria Ghigo di Via Po è diventata anche un gelato e ha conquistato i torinesi e i turisti sin dal suo lancio, avvenuto lo scorso 25 maggio, in occasione dell'inaugurazione della nuova via Po.

Scrive msn.com: Invariata dai primi del 900, la Nuvola di Ghigo cambia forma per la versione estiva e diventa un gelato. Se siete torinesi di stretta osservanza, per voi il Natale non è tempo di panettoni, e nemmeno ...

Torino, ecco il gelato alla «Nuvola di Ghigo», la versione estiva del dolce di Natale icona della pasticceria di via Po

Come scrive torino.corriere.it: In anni recenti visto il successo e la richiesta crescente è nata anche la monoporzione mignon, in versione estiva con crema chantilly e mascarpone.s Il gelato alla Nuvola di Ghigo E adesso il gelato.

Non è Natale a Torino senza il pandoro Nuvola di Ghigo

Lo riporta torino.repubblica.it: Si scrive Ghigo, ma si legge Nuvola. Sono pochi i torinesi che non hanno mai assaggiato o non conoscono la Nuvola, l’iconico pandoro made in Torino ideato dalla storica pasticceria Ghigo ...