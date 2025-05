La nuova legge sulla cittadinanza sta bloccando le registrazioni dei nuovi nati italiani all’estero

La nuova legge sulla cittadinanza sta creando tensioni per molti italiani all'estero, come nel caso di Emma, che ha vissuto un'esperienza frustrante al Consolato di Bruxelles. Questo bloccaggio delle registrazioni dei nuovi nati mette in luce un problema più ampio: la gestione della diaspora italiana e le difficoltà burocratiche che colpiscono le famiglie. La questione non è solo legata ai documenti, ma alla possibilità di mantenere vive le radici culturali. È tempo di riflettere su un futuro in cui ogni italiano, ov

«Il suo problema non può diventare un nostro problema. Se vuole, organizzi una protesta contro il governo, ma tanto non le servirà a nulla, perché ci sono tantissime persone nella sua stessa situazione». Questa è la risposta data a Emma, nome di fantasia, da un impiegato del Consolato italiano a Bruxelles, dopo un’attesa di un’ora al telefono. Emma è una donna italiana residente in Belgio da quasi vent’anni, che dieci giorni fa è diventata per la seconda volta mamma di una bambina che ora quindi avrebbe tutto il diritto di ricevere la cittadinanza italiana. Procedura che fino al 28 marzo scorso risultava essere semplice e veloce. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La nuova legge sulla cittadinanza sta bloccando le registrazioni dei nuovi nati italiani all’estero

