La recente legge sul maltrattamento degli animali accende i riflettori su un tema cruciale: la nostra responsabilità verso le creature che condividono il pianeta con noi. Inasprire le pene è solo un palliativo se non accompagniamo la legge con educazione e prevenzione. Senza una vera cultura del rispetto, punire non basterà. È ora di costruire una società consapevole, dove ogni adozione sia un gesto d’amore, non un errore. Cosa ne pensi?

La nuova legge sul maltrattamento degli animali inasprisce le pene, ma manca di prevenzione e educazione. Senza cultura non c'è rispetto e punire non porterà a diminuire le adozioni o gli acquisti inconsapevoli, le vere piaghe di un sistema fallace che riguarda la relazione che abbiamo con le altre specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La nuova legge sul maltrattamento degli animali punisce e non educa: un palliativo privo di prevenzione

Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia

La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su iniziativa di Simona Baldassarre, ha presentato una nuova proposta di legge sulla famiglia.

