La nuova biblioteca Saffi di Palazzo Romagnoli non è solo un luogo di lettura, ma un vero e proprio hub culturale per tutte le generazioni. In un'epoca in cui il digitale avanza, questo spazio accogliente ricorda l'importanza del contatto umano e della condivisione. Qui, la cultura diventa un bene accessibile, capace di abbattere barriere e stimolare nuove idee. Un invito a sfogliare pagine e costruire legami!

Una biblioteca è più della somma dei libri che contiene: è uno spazio vivo, dove la solitudine della lettura si concilia con l’incontro dell’altro e dove, più che altrove, la cultura assume la massima dimensione di gratuità: chiunque può entrare, sedersi, scegliere un volume dagli scaffali e farne suo il contenuto, con il lusso di poter dimenticare il portafoglio a casa. A Forlì uno spazio simile mancava da tempo: da quando, l’estate scorsa, la sede di corso della Repubblica ha chiuso i battenti per consentire lo svolgersi dei lavori su palazzo del Merenda, ma anche prima, quando diverse criticità strutturali avevano imposto l’interdizione di alcune sale e reso l’accesso poco immediato e, forse, anche meno piacevole del dovuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nuova biblioteca Saffi: "A Palazzo Romagnoli uno spazio accogliente per tutte le generazioni"

