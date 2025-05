La notte nel cuore la nuova saga turca che vuole conquistare la domenica di Canale 5

"La notte nel cuore", la nuova saga turca di Canale 5, sta facendo parlare di sé! Debutando il 25 maggio, questa dizi ha già catturato l'attenzione del pubblico italiano, ricco di storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Con due episodi ogni domenica, si inserisce in un trend crescente: le serie straniere che conquistano il nostro piccolo schermo. Scopri perché la prossima puntata potrebbe diventare il tuo nuovo appuntamento imperdibile!

La notte nel cuore ha debuttato in prima serata il 25 maggio 2025 e, puntata dopo puntata, sta provando a ritagliarsi spazio nel palinsesto italiano. La dizi – questo il termine turco per le serie a lunga serialità – è proposta ogni domenica alle 21.20 su Canale 5, con due episodi da circa 45 minuti .

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Cosa Nasconde Il Fidanzamento Di Cihan E Sevilay?

Scopri le anticipazioni di "La notte nel cuore" e svela cosa nasconde il complicato fidanzamento tra Cihan e Sevilay.

Di cosa parla La notte nel cuore: trama della nuova serie turca

La notte nel cuore, da stasera in tv (domenica 25 maggio) arriva la nuova serie turca girata in Cappadocia: trama, cast e quante puntate sono

La notte nel cuore, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv turca

