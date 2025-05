La notte brava in cui fu approvato il cosiddetto decreto Sicurezza

In una notte che ha segnato un nuovo capitolo per la sicurezza in Italia, la Camera dei Deputati ha approvato il decreto che riaccende il dibattito sull'equilibrio tra libertà e sicurezza. Con la diretta di Radio Radicale, siamo stati testimoni di un filibustering che ha messo in luce le tensioni politiche del momento. Questo evento non è solo una questione legislativa, ma riflette un trend più ampio di crescente attenzione verso la sicurezza pubblica, sollevando interrogativi cruciali sul futuro della democraz

Per un’intera notte Radio radicale non ha avuto bisogno di ricorrere all’archivio: c’era la diretta dalla Camera sul cosiddetto decreto Sicurezza. Dopo il voto di fiducia del pomeriggio – “l’undicesima volta che il governo fa passare un provvedimento sulla sicurezza con la fiducia”, se ho sentito bene – la notte è trascorsa col filibustering dell’opposizione, i cui rappresentanti hanno presentato e illustrato i loro ordini del giorno, ascoltati nell’indifferenza assoluta, e qualche scoppio di intemperanza, dalla maggioranza, che non ha mai preso la parola ed era là solo per votare docilmente e respingere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La notte brava in cui fu approvato il cosiddetto decreto “Sicurezza”

