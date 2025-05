La New Balance Abzorb 2000 è la vostra tuta del liceo sotto forma di sneaker

La New Balance Abzorb 2000 è molto più di una semplice sneaker: è un tuffo nei ricordi scolastici, quel mix di nostalgia e stile che conquista le nuove generazioni. Con un design che richiama la silhouette della celebre 9060, questa scarpa rappresenta il perfetto connubio tra comfort e fashion. In un momento in cui il retro è tornato di moda, l’Abzorb 2000 si posiziona come must-have per chi ama distinguersi con eleganza!

New Balance sta vivendo un anno decisamente positivo. E grazie alla nuova New Balance Abzorb 2000, le cose sembrano destinate a migliorare ancora. Dopo moltissimi mesi di indiscrezioni, voci di corridoio e teaser, la prossima grande sneaker del marchio sportivo di Boston è finalmente arrivata. Ispirata in parte alla silhouette della 9060 (diventata ormai la scarpa preferita da celebrità come Margot Robbie), la Abzorb 2000 richiama le scarpe da corsa retrò che si potrebbero trovare negli archivi storici di New Balance. New Balance Abzorb 2000 Blue Agate New Balance New Balance e Aimé Leon Dore hanno creato una sneaker nuova di zecca Presentata in tre combinazioni di colore, la RC56 è destinata ad andare esaurita in un batter d'occhio Realizzata su una base in mesh traspirante, presenta strati sovrapposti in suede e pannelli sintetici per garantire struttura e supporto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La New Balance Abzorb 2000 è la vostra tuta del liceo sotto forma di sneaker

