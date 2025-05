La Nato riscrive il concetto di sicurezza e amplia l’ombrello spese alla cyber

La NATO ridefinisce la sicurezza, ampliando il suo orizzonte alle spese per la cyber difesa. Con il summit di L'Aja all'orizzonte, gli Stati Uniti e i Paesi dell'Europa orientale sembrano aver trovato un accordo inaspettato. Questo cambiamento non solo riflette l'evoluzione delle minacce globali, ma segnala anche l'importanza cruciale della tecnologia nel futuro della difesa. Siamo pronti a mettere in campo risorse mai viste prima?

La quadra alla fine sembra essere stata trovata a un mese dal summit Nato a L’Aja, nei Paesi Bassi. Soddisfa gli Stati Uniti, che con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca chiedono agli 31 alleati di spendere di più in difesa, fino al 5%. Soddisfa i Paesi dell’Europa centrale e orientale, che puntavano a un obiettivo per molti irrealistico, ovvero raggiungere quell’obiettivo raggiungendo i soli obiettivi di capacità dell’alleanza. E soddisfa anche gli altri Paesi, Italia compresa, l’asticella sarebbe stata fissata troppo in alto. Come anticipato da Bloomberg, il maquillage per raggiungere il 5% è fatto di due componenti: un 3,5% derivante dagli obiettivi di capacità Nato (ovvero militari), con 23 alleati su 32 che ad aprile già soddisfavano il target del 2%, che però sarà raggiunto anche dagli altri nove (Italia compresa) entro l’estate; un altro 1,5% frutto delle attività che rientrano nella sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Nato riscrive il concetto di sicurezza e amplia l’ombrello spese alla cyber

